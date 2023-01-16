После перехода Мудрика в Челси, английский клуб продолжает выступление в двух турнирах – АПЛ и Лиге чемпионов. И если с попаданием в заявку команды на чемпионат Англии проблем возникнуть не должно, то вот с Лигой чемпионов таки могут возникнуть проблемы.

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В свое время клубы не могли вносить в заявку на Лигу чемпионов игроков, которые в этом турнире в этот сезон до этого выступали за другие команды. Но это правило давно было заменено. И теперь клубы во время зимнего трансферного окна могут внести до трех новых игроков команды в заявку.

По всей вероятности, в эту тройку в Челси может попасть и Мудрик. Ведь игрока за такие деньги явно покупали под основу, в том числе на матче Лиги чемпионов. Там в 1/8 финала "аристократы" будут противостоять дортмундской Боруссии.

Первая проблема заключается в том, что Мудрик – не единственный новичок команды, который присоединился к Челси во время зимнего трансферного окна. Также состав "синих" пополнили вратарь Габриэль Слонина, защитник Бенуа Бадиашиль, полузащитник Андрей Сантос и два нападающих – Жоау Фелиш и Давид Фофана. Так что выбирать придется среди кого-то из них. И это при условии, что "Челси" до конца зимнего трансферного окна не подпишет еще новичков. Ведь сейчас в планах команды есть подписать двух игроков Брайтона, на замену одному из которых может прийти футболист Шахтера.

Еще одна проблема состоит в том, что в заявке команды по списку A может быть не больше 25 игроков. Сейчас там 24 футболиста. Чтобы даже заявить трех новых игроков, нужно "выбросить" из заявки двух футболистов. Вероятно, это будут те игроки, которые травмированы, и в матчах в феврале и марте в Лиге чемпионов точно не помогут.

Следовательно, тренерскому штабу придется выбирать, кого из игроков вносить в заявку на Лигу чемпионов на вторую половину сезона. И неизвестно, будет ли там место для Михаила Мудрика.