Мудрик в надежных руках, – Шевченко уверен в ярком будущем Михаила в Челсе

В первый день апреля 2023 Михаил Мудрик провел свой 7-й матч в футболке Челси в АПЛ. Украинец стал одним из худших в поединке против Астон Виллы.

Домашняя для "аристократов" встреча закончилась победой соперника 0:2. Михаил Мудрик вышел в старте Челси и отыграл 57 минут. После чего был заменен на Нони Мадуэке. Украинец снова не отметился дебютным голом в Лондоне, но и был одним из самых плохих на поле по версиям статистических порталов.

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Есть много критикующих Мудрика, за которого Челси выложило 100 миллионов, 30 из которых в виде бонусов. Но есть и стоящие на стороне Михаила и призывающие всех не делать поспешных выводов. Среди таких есть как раз легендарный Андрей Шевченко.

Бывший нападающий Челси уверен, что трансфер Мудрика это инвестирование "аристократов" в будущее клуба.

Шевченко: Это инвестиция в будущее

Шева заявил, что Мудрику можно не беспокоиться о своем будущем и развитии в клубе, ведь украинец попал в хорошие руки.

Считаю, что Челси в лице Мудрика приобрел талантливого футболиста в тот момент, когда он еще очень молод. Это инвестиция в будущее. Мудрик только начинает свой путь в большом футболе. И он является частью амбициозного проекта. Полагаю, что Мудрик в надежных руках. Решение Челси получить его прямо сейчас было связано с тем, насколько сильно клуб верит в талант Михаила,

– сказал Шевченко.

Раньше Мудрика вступался нынешний наставник Ингульца Сергей Ковалец. Это было после провальной игры Михаила за сборную Украины в матче отбора на Евро-2024 против Англии. С критикой на украинца набросился легендарный футболист Ливерпуля Стивен Джеррард.

Для Мудрика поединок против Астон Виллы стал 7-м в АПЛ и 8-м в футболке Челси. Пока в активе Михаила только один ассист.

Напомним, что 22-летний левый вингер перебрался в Лондон в середине января 2023, подписав долговременный контракт до конца июня 2031 года.

К слову. Челси после поражения опустилось на 11 место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды Грэма Поттера остается 38 баллов. В следующем матче "аристократы" примут Ливерпуль (4 апреля).