Мудрик в надежных руках, – Шевченко уверен в ярком будущем Михаила в Челсе
Источник:Goal.com
В первый день апреля 2023 Михаил Мудрик провел свой 7-й матч в футболке Челси в АПЛ. Украинец стал одним из худших в поединке против Астон Виллы.
Домашняя для "аристократов" встреча закончилась победой соперника 0:2. Михаил Мудрик вышел в старте Челси и отыграл 57 минут. После чего был заменен на Нони Мадуэке. Украинец снова не отметился дебютным голом в Лондоне, но и был одним из самых плохих на поле по версиям статистических порталов.
К теме Мудрик снова разочаровал: украинец получил одну из худших оценок в матче с Астон Виллой
Есть много критикующих Мудрика, за которого Челси выложило 100 миллионов, 30 из которых в виде бонусов. Но есть и стоящие на стороне Михаила и призывающие всех не делать поспешных выводов. Среди таких есть как раз легендарный Андрей Шевченко.
Бывший нападающий Челси уверен, что трансфер Мудрика это инвестирование "аристократов" в будущее клуба.
Шевченко: Это инвестиция в будущее
Шева заявил, что Мудрику можно не беспокоиться о своем будущем и развитии в клубе, ведь украинец попал в хорошие руки.
Считаю, что Челси в лице Мудрика приобрел талантливого футболиста в тот момент, когда он еще очень молод. Это инвестиция в будущее. Мудрик только начинает свой путь в большом футболе. И он является частью амбициозного проекта. Полагаю, что Мудрик в надежных руках. Решение Челси получить его прямо сейчас было связано с тем, насколько сильно клуб верит в талант Михаила,
– сказал Шевченко.
Раньше Мудрика вступался нынешний наставник Ингульца Сергей Ковалец. Это было после провальной игры Михаила за сборную Украины в матче отбора на Евро-2024 против Англии. С критикой на украинца набросился легендарный футболист Ливерпуля Стивен Джеррард.
Для Мудрика поединок против Астон Виллы стал 7-м в АПЛ и 8-м в футболке Челси. Пока в активе Михаила только один ассист.
Напомним, что 22-летний левый вингер перебрался в Лондон в середине января 2023, подписав долговременный контракт до конца июня 2031 года.