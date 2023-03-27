Михаил начал поединок в стартовом составе сборной Украины. Однако был почти незаметен. "Свежий воздух" ему полностью перекрыл фланговый защитник Манчестер Сити Кайл Уокер.

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Мудрик провел на поле 61 минуту и был заменен Виктором Цыганковым. Левый вингер Челси стал самым плохим футболистом поединка.

Джеррард: Вы можете быть разочарованы, если вы являетесь тренером Мудрика

Бывший тренер сборной Англии Сюарт Пирс вступился за украинца и обнаружил причину такого провала 22-летнего левого новичка "аристократов". А легенда Ливерпуля Стивен Джеррард раскритиковал игру Мудрика. Он нашел виновного во втором голе сборной Англии в ворота Анатолия Трубина.

Джеррард сделал замечание Михаилу.

С точки зрения сборной Украины, это была фантастическая игра в исполнении Англии. Однако вы можете быть разочарованы, если вы являетесь тренером Мудрика. При всем уважении, но он все еще изучает игру. Ты знаешь, что нужно держать Сака под правую ногу, нельзя позволить ему зайти под левую, потому что это его волшебная палочка. Как следствие, Букайо попал прямо в точку,

– ответил Джеррард.

Во время голой звезды Арсенала прикрывал Николай Матвиенко, который вытянулся на Сака, который был вообще без попечения. Но не смог помешать пробить Букайо. Хотя именно с левого фланга Мудрика началась голевая атака команды Гарета Саутгейта. В тот момент, когда Михаил просто наблюдал, как Англия забивает.

Напомним, что в АПЛ тоже не в восторге от игры украинца. Михаил отыграл за Челси уже в 7 матчах, но пока еще не забивал, только отдал одну результативную передачу. Мудрик провел свой 9-й поединок за сборную Украины.

Отметим, что поединок Англия – Украина закончился победой "трех львов" 2:0. Голы в ворота Трубина забивали Гарри Кейн и Букайо Сака.