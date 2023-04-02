Команда Грэма Поттера провально проводит чемпионат Англии. В последнем поединке "синие" потерпели поражение на "Стэмфорд Бридж" от Астон Виллы (0:2).

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Неутешительные оценки Мудрика

Героем поединка мог стать украинец Михаил Мудрик. Один из самых быстрых игроков АПЛ имел отличные моменты для взятия ворот в первом тайме. Однако надежная игра вратаря "вилланов" Мартинеса свела на нет все усилия активного Мудрика.

Грэм Поттер вынужден был заменить украинского вингера на 57-й минуте матча, когда "синие" проигрывали с разницей в два мяча.

Неиспользованные моменты повлияли на оценку игры Мудрика. Статистический портал WhoScored поставил Михаилу 5,95. Хуже были лишь трое игроков "синих": вратарь Кепа Аррисабалага (5.23), Рубен Лофтус-Чик (5.88) и Марк Кукурелья (5.9). А вот лучшим в Челси стал португалец Жоау Феликс – 7,81.

Оценки Мудрика от WhoScored

А вот портал SofaScore вообще признал Мудрика самым плохим игроком матча – 5,8.

Оценки от SofaScore

Напомним, что Михаил Мудрик сыграл уже 8 матчей за Челси, но отличился лишь 1 ассистом. Бесспорно, менеджмент "пенсионеров" ожидал большего от игрока, за которого заплатили 100 миллионов. Следующий поединок "синие" сыграют 4 апреля против Ливерпуля.