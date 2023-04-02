Домашня для "аристократів" зустріч закінчилась перемогою суперника 0:2. Михайло Мудрик вийшов у старті Челсі та відіграв 57 хвилин. Після чого був замінений на Ноні Мадуеке. Українець знову не відзначився дебютним голом у Лондоні, а й був одним із найгірших на полі за версіями статистичних порталів.

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Є багато тих, хто критикує Мудрика, за якого Челсі виклало 100 мільйонів, 30 з яких у вигляді бонусів. Але є і такі, які стоять на боці Михайла та закликають усіх не робити поспішних висновків. Серед таких є якраз легендарний Андрій Шевченко.

Колишній нападник Челсі впевнений, що трансфер Мудрика, це інвестування "аристократів" у майбутнє клубу.

Шевченко: Це інвестиція у майбутнє

Шева заявив, що Мудрику можна не турбуватись за своє майбутнє та розвиток у клубі, адже українець потрапив у гарні руки.

Вважаю, що Челсі в особі Мудрика придбав талановитого футболіста в той момент, коли він ще дуже молодий. Це інвестиція в майбутнє. Мудрик тільки починає свій шлях у великому футболі. І він є частиною амбітного проєкту. Вважаю, що Мудрик у надійних руках. Рішення Челсі отримати його просто зараз було пов'язане з тим, наскільки сильно клуб вірить у талант Михайла,

– сказав Шевченко.

Раніше за Мудрика заступався нинішній наставник Інгульця Сергій Ковалець. Було це після провальної гри Михайла за збірну України у матчі відбору на Євро-2024 проти Англії. Натомість із критикою на українця накинувся легендарний футболіст Ліверпуля Стівен Джеррард.

Для Мудрика поєдинок проти Астон Вілли став 7-м в АПЛ та загалом 8-м у футболці Челсі. Наразі в активі Михайла лише один асист.

Нагадаємо, що 22-річний лівий вінгер перебрався у Лондон у середині січня 2023 року, підписавши довготривалий контракт до кінця червня 2031 року.

До слова. Челсі після поразки опустилось на 11-те місце у турнірній таблиці АПЛ. У активі команди Грема Поттера залишається 38 балів. У наступному матчі "аристократи" приймуть Ліверпуль (4 квітня).