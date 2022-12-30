После первого отказа: Арсенал готовит улучшенное предложение для Шахтера по Мудрику

Лондонский Арсенал не покладая рук пытается договориться с Шахтером о трансфере Михаила Мудрика. "Канониры" готовы выступить с новым предложением.

Лидер АПЛ серьезно настроен на приобретение Мудрика в зимнее трансферное окно. Однако Шахтер так просто не отпускает своего лидера.

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"Канониры" не оставляют борьбу за Мудрика

"Горняки" отклонили первое предложение Арсенала. 40 миллионов евро плюс 20 миллионов бонусов не удовлетворили финансовые вкусы украинского клуба. Шахтер уже неоднократно сравнивал Михаила со 100-миллионными переходами других футболистов, сходящих на футбольный олимп.

Главный тренер "канониров" Микель Артета хочет усилить левый фланг атаки Мудриком и украинизировать этот фланг полностью. Напомним, что левого защитника в лондонском клубе играет Александр Зинченко.

Потому Арсенал уже готовит новое предложение для Шахтера, но уже на улучшенных условиях. Однако британское издание не сообщило сумму второго предложения по Мудрику от клуба из Лондона.

Инсайдеры же уверяли, что Арсенал может выдвинуть предложение в 45 миллионов евро плюс 25 миллионов бонусами.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин же заявлял клуб готов выслушать все предложения от кандидатов. Но для успешного трансфера Арсеналу придется выложить сумму, которая максимально привлечет и убедит горняков. В противном случае "канонирам" не видать в своей команде Михаила.