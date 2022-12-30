Лідер АПЛ серйозно налаштований на придбання Мудрика у зимове трансферне вікно. Однак Шахтар так просто не відпускає свого лідера.

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"Каноніри" не полишають боротьбу за Мудрика

"Гірники" відхилили першу пропозицію Арсенала. 40 мільйонів євро плюс 20 мільйонів бонусів не задовольнили фінансові смаки українського клубу. Шахтар вже неодноразово порівнював Михайла з 100-мільйонними переходами інших футболістів, які сходять на футбольний олімп.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета хоче підсилити лівий фланг атаки Мудриком та українізувати цей фланг повністю. Нагадаємо, що лівого оборонця у лондонському клубі грає Олександр Зінченко.

Тому Арсенал вже готує нову пропозицію для Шахтаря, але вже на покращених умовах. Однак британське видання не повідомило суми другої пропозиції по Мудрику від клубу з Лондона.

Інсайдери ж запевняли, що Арсенал може висунути пропозицію 45 мільйонів євро плюс 25 мільйонів бонусами.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін ж заявляв, що клуб готовий вислухати усі пропозиції від кандидатів. Але для успішного трансферу Арсеналу доведеться викласти суму, яка максимально привабить та переконає "гірників". В іншому разі "канонірам" не бачити у своїй команді Михайла.

До слова. Контракт Мудрика з Шахтарем розрахований до кінця 2026 року. Михайло є найдорожчим гравцем в історії УПЛ – 40 мільйонів євро (за даними Transfermarkt).