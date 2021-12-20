Трансфер Миколенко из Динамо в Эвертон завершен, – СМИ

Футболист Динамо Виталий Миколенко вскоре должен быть представленным игроком английского Эвертона. Трансфер украинского защитника уже завершен.

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Эвертон все уладил для подписания контракта с Миколенко.

Кстати Динамо заинтересовано в приобретении Довбика: Днепр-1 назвал цену на форварда

По его словам, все, что осталось сейчас – объявить о переходе. "Это завершенная сделка", – сказал Романо.

Что известно о переходе Миколенко

Информация о том, что Миколенко может покинуть Динамо появилась 14-го декабря. В Динамо сначала отказались комментировать переход футболиста.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что Виталий подписал контракт с Эвертоном. Динамо якобы отпустило защитника за 23 миллиона евро.

Наставник Динамо Мирча Луческу подтвердил, что киевляне продают одного из своих лидеров. Однако Луческу не назвал фамилию.

После этого стало известно, что Миколенко прошел медосмотр в Эвертоне и вернулся в Киев. Виталий вроде бы заключил контракт на 5 лет.

. Сейчас в Эвертоне выступает только один футболист на позиции Миколенко – это Люка Динь. Уже зимой "ириски" готовы рассмотреть предложения и продать француза.