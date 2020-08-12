Трансфер лидера "Динамо" Миколенко – один из приоритетных вариантов для "Наполи"
Левый защитник "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко является одним из главных кандидатов на то, чтобы пополнить уже в ближайшее время состав "Наполи". Украинец хорошо вписывается в концепцию развития и структуру итальянского клуба.
Миколенко является одним из приоритетов итальянцев в трансферное окно. Об этом сообщает Iinapolista.it
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Приоритет "Наполи"
Итальянский клуб активно подыскивает альтернативу для португальского защитника Марио Руя. Руководство клуба пристально следит за игрой Виталия Миколенко и Серхио Регилона из испанской "Севильи", трансферные права на которого принадлежат "Реалу".
Аналитики "Наполи" оценили вероятную стоимость футболиста, которая составила 10 миллионов евро. Молодой возраст украинца, а также его стремительный рост в футбольном плане и желание работать делают его еще более приоритетным вариантом для "неаполитанцев".
Динамо" планирует заработать на трансфере Миколенко 12-15 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что на украинского защитника также положил глаз английский "Эвертон".
В то же время "Динамо" несколько дней назад подписало на левый фланг обороны Владимира Костевича, который сможет играть за киевлян начиная с 1 января следующего года.
Карьера Миколенко: главное
- Миколенко – воспитанник "Динамо". В августе 2017 года дебютировал за главную команду в матче чемпионата против каменской "Стали", выйдя на замену.
- Первый гол за клуб в матче Лиги Европы против французского "Ренна" забил головой после подачи со штрафного.
- Дебютировал за национальную сборную Украины в ноябре 2018 года в матче против Турции, который завершился со счетом 0:0.