Украинский защитник Владимир Костевич, выступающий на правах аренды за "Лех", уже подписал контракт с "Динамо". Футболист отказался от продления соглашения с польским клубом.

Об этом сообщает издание Meta-ratings. Контракт футболиста заканчивается в последний день 2020 года.

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Принципиальность Костевича

Польский клуб предложил защитнику продлить контракт, но после начала сотрудничества с агентом Шаблием украинец отказался от предложения поляков. Причиной этого стала заинтересованность со стороны киевлян. Он готов был бесплатно перейти в "Динамо" и в качестве свободного агента.

Именно благодаря Шаблию Костевич перешел в "Динамо" и стал первым новичком в составе киевлян во главе с Луческу.

В "Лех" 27-летний украинец попал по протекции агента Константина Нестеренко, однако через год их пути разошлись. Футболистом стало заниматься польское агентство "Фабрика футбола".

Карьера Костевича в УПЛ