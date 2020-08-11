Костевич пошел на жертвы ради контракта с "Динамо"
Украинский защитник Владимир Костевич, выступающий на правах аренды за "Лех", уже подписал контракт с "Динамо". Футболист отказался от продления соглашения с польским клубом.
Об этом сообщает издание Meta-ratings. Контракт футболиста заканчивается в последний день 2020 года.
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Принципиальность Костевича
Польский клуб предложил защитнику продлить контракт, но после начала сотрудничества с агентом Шаблием украинец отказался от предложения поляков. Причиной этого стала заинтересованность со стороны киевлян. Он готов был бесплатно перейти в "Динамо" и в качестве свободного агента.
Именно благодаря Шаблию Костевич перешел в "Динамо" и стал первым новичком в составе киевлян во главе с Луческу.
В "Лех" 27-летний украинец попал по протекции агента Константина Нестеренко, однако через год их пути разошлись. Футболистом стало заниматься польское агентство "Фабрика футбола".
Карьера Костевича в УПЛ
- Костевич – воспитанник львовского футбола.
- В начале ноября 2011 года дебютировал в составе "Карпат" в товарищеском матче против Ивано-Франковского "Прикарпатья".
- 19 ноября 2011 года дебютировал в Премьер-лиге Украины в выездном матче против одесского "Черноморца".
- С сезона 2013/14 стал основным игроком львовского клуба.
- В январе 2017 года официально стал игроком польского клуба "Лех".