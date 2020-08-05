Английский "Эвертон" серьезно заинтересовался услугами защитника "Динамо" Виталия Миколенко. Его конкурентом является "Наполи", но итальянцев не устраивает цена на футболиста.

О новом интересе к украинцу со стороны английского клуба сообщило издание areanapoli.it.

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Заинтересованность из Англии

Также игроком дальше интересуется обладатель Кубка Италии "Наполи", но якобы их не устраивает цена трансфера за футболиста.

"Динамо" планирует заработать на трансфере Миколенко 12-15 миллионов евро. Итальянцы не готовы давать такие деньги за защитника, а вот их прямой конкурент за Миколенко "Эвертон" не видит в таком высоком ценнике на игрока никаких проблем.

По информации источника, переговоры могут пойти гораздо быстрее, если "ириски" продадут Люка Диня, которым интересуются несколько английских ведущих клубов.

В этом сезоне Виталий Миколенко сыграл 23 матча в УПЛ, в которых отличился трижды и сделал 5 результативных передач.

Карьера Миколенко: главное