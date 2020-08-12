Лівий захисник «Динамо» і збірної України Віталій Миколенко є одним із головних кандидатів на те, щоб поповнити вже найближчим часом склад "Наполі". Українець добре вписується у концепцію розвитку та структуру італійського клубу.

Миколенко є одним із пріоритетів італійців у трансферне вікно. Про це повідомляє Iinapolista.it

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Пріоритет "Наполі"

Італійський клуб активно підшуковує альтернативу для португальського захисника Маріо Руя. Керівництво клубу пильно стежить за грою Віталія Миколенка та Серхіо Регілона з іспанської "Севільї", трансферні права на якого належать "Реалу".

Аналітики "Наполі" оцінили ймовірну вартість футболіста, яка склала до 10 мільйонів євро. Молодий вік українця, а також його стрімкий ріст у футбольному плані та бажання працювати, роблять його ще більш пріоритетним варіантом для "неаполітанців".

Динамо" планує заробити на трансфері Миколенка 12-15 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що на українського захисника також "поклав око" англійський "Евертон".

Водночас "Динамо" кілька днів тому підписало на лівий фланг оборони Володимира Костевича, який зможе грати за киян починаючи з 1 січня наступного року.

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