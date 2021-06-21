Трансфер Яремчука в Милан может сорваться: 15 миллионов евро мало для Гента

Итальянский Милан готов отдать за Романа Яремчука немалую сумму денег. Однако бельгийский Гент хочет заработать на трансфере украинского форварда значительно больше денег.

Гент может не отпустить Яремчука в Милан

"Россонери" активно ищут замену Златану Ибрагимовичу, который недавно сделал операцию на колене. Звездный швед пропустит начало сезона Серии А. Итальянский гранд хочет иметь в своей обойме целых три таранных форварда.

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Также в шорт-лист Милана входит нападающий Оливье Жиру, но его возможный трансфер не связан с делом Яремчука. Камнем преткновения в трансфере украинца в Милан может стать финансовая часть перехода. Бельгийский клуб поставил высокую планку в 25 миллионов евро.

Заинтересованность других клубов

Милан готов отдать за аренду футболиста сборной Украины не более 15 миллионов евро. В предложение по аренде с обязательным правом выкупа будут входить и бонусы за игрока. Поэтому сумма от итальянцев может увеличиться до почти 20 миллионов евро.

Яремчук попал в объективы не только Милана. Забивным форвардом интересуются английский Вест Хэм и немецкий Вольфсбург. Последний уже вроде готовит предложение. Сейчас Яремчук выступает за сборную Украины на Евро-2020. В двух первых встречах футболист отметился двумя голами. Такая результативность лишь больше привлекает внимание к форварду и повышает его трансферную стоимость.