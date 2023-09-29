В начале года Манчестер Юнайтед столкнулся с кадровыми проблемами нефутбольного характера. Из команды ушел Мейсон Гринвуд, обвиненный в насилии над своей девушкой.

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Санкции от МЮ

Позже аналогичная проблема постигла и Энтони, который в 2022-м перебрался в Манчестер из Аякса за 95 миллионов евро. Бывшая подруга бразильства обвинила его в домашнем насилии.

Габриэла Каваллин публиковала фото избиений, а также рассказывала, что парень закрывал ее в квартире и забирал паспорт. На время расследования Манчестер Юнайтед отстранил Энтони от первой команды

Энтони помилован

Впрочем, этот бан длился меньше месяца. МЮ выпустил заявление, что бразилец дал все показания полиции и во время расследования дела возвращается к работе с первой командой.

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Возможно, "красные дьяволы" пошли на такой шаг из-за нехватки вингеров. Другой звездный фланговый футболист Джейдон Санчо поссорился с тренером Эриком тен Хагом после его публичной критики. За это англичанина также отстранили от тренировок.

Отметим, что дела Манчестер Юнайтед в этом сезоне обстоят нелучшим образом. В чемпионате команда Тэн Хага одержала по три победы и поражения, идя на 9 месте. А в Лиге чемпионов МЮ стартовал с поражения от Баварии (3:4).