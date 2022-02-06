Клімас: Ми навіть поїдемо туди готуватись

Егіс Клімас, менеджер Василя Ломаченка, розповів про перемовини з командою Джорджа Камбососа. Промоутерська компанія Top Rank вже зробила пропозицію промоутеру австралійця, який вже повідомить про неї абсолютного чемпіона світу.

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Український боксер готовий на усе заради омріяного титульного бою, щоб поборотись за втрачені титули. кщо сторони вдарять по руках, то Василь готовий полетіти в Австралію, щоб провести там підготовку до бою.

Ми навіть поїдемо туди готуватись. Я говорив про це Top Rank та людям Камбососа. Ломаченко не живе у Штатах. Він приїжджає до США для підготовки до бою. Якщо бій буде в Австралії, ми поїдемо готуватися в Австралію за два місяці. Навіть якщо країну буде закрито, ми вже будемо там,

– заявив Клімас.

Якщо перемовини між командами Ломаченка та Камбососа проваляться, то майбутнім суперником Джорджа може стати Девін Хейні.

Ломаченко може стати наступним суперником Камбососа