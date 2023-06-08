Сразу все три судьи отдали победу Дэвину Хэйни – 116:112 и дважды в 115:113. Но этой победе радовалась команда абсолютного чемпиона мира в легком весе там сам Хейни. Боксерское сообщество раскритиковало такое решение рефери.

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Три варианта для Дэвина Хейни

Ломаченко же заявил на пресс-конференции, что чувствовал себя победителем боя. Команда Василия направила соответствующие документы, чтобы оспорить финальный результат.

Украинец уверен, что Хейни не даст ему реванша, ведь боится вторично выходить о нем на ринг.

Глава Top Rank Боб Арум дает три варианта для следующего сражения абсолютного чемпиона мира. Хейни может сразиться с победителем поединка Джош Тейлор – Теофимо Лопес. Также глава промоутерской компании предлагает Дэвину провести встречу против Шакура Стивенсона.

Третий вариант – дать реванш Ломаченко. Но скорее всего, что Хэйни отвергнет этот третий вариант.

Во-первых, может быть бой с победителем поединка Джоша Тейлора и Теофимо Лопеса в первом полусреднем весе, если он хочет сменить весовую категорию.

Во-вторых, есть бой с Шакуром, который был бы масштабным, все хотели бы увидеть этот поединок. И третий – реванш с Ломаченко.

Если Билл (отец боксер – 24 Канал) приедет в Нью-Йорк на бой Тейлора против Теофимо, я буду сидеть рядом с ним. Он очень умный парень и мы обсудим все варианты, которые мы в Top Rank можем предложить. Тогда ему придется взвесить эти варианты и то, что может предложить любой другой промоутер, и решить, что они хотят делать дальше. Мы получили удовольствие от сотрудничества с Дэвином, и мы надеемся, что оно будет продолжаться,

– сказал Арум.

Интересно, что Боб Арум сам был среди тех сомневавшихся в честности оценок судей в пользу Хейни в бою против Ломаченко. Да получил оскорбительный ответ от Девина.