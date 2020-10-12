Top Rank изменил постер боя Ломаченко – Лопес, сделав акцент на важной детали
На кону боя Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса будет сразу четыре чемпионских титула, а затем звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Но это бой имеет еще одно важное противостояние.
Речь идет о тренерской дуэли родителей. Василия Ломаченко к боям готовит его отец Анатолий Ломаченко. Он с детства занимался тренировкой своего чина, и именно благодаря ему Ломаченко и стал двукратным олимпийским чемпионом. А потом и завоевал три чемпионских титула WBA, WBO и WBC в легком весе.
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Теофимо Лопеса к бою против Ломаченко тоже готовит его отец – Теофимо Лопес.
Поэтому кроме акценте на боксерах, в Top Rank решили выделить и дуэль родителей-тренеров разместив их на постере боя.
Что следует знать о Анатолия Ломаченко
- Анатолий Ломаченко – заслуженный тренер по боксу.
- Готовил сборную к Чемпионату мира по боксу 2011 года, где Украина завоевала первенство, и к Олимпийским играм 2012 года, где сборная заняла второе место.
- Он получает половину гонораров своего сына Василия за победы.
- Кроме Василия, был тренером Александра Усика. Готовил его к финалу WBSS против Мурата Гасиев. Именно в этом бою Усик стал абсолютным чемпионом мира.
- В 2018 году признан лучшим тренером по версии журнала The Ring. В 2019 году получил специальную награду от WBC за вклад в развитие бокса.
- Награжден орденом "За заслуги" I, II и III степеней.
- О нем сняли документальный фильм "Папаченко".
Главное о бое Ломаченко – Лопес
- Бой Ломаченко – Лопес состоится 17 октября MGM Grand в Лас-Вегасе (США). В Украине это будет утро 18 октября.
- Этот бой должен был состояться еще 30 мая во Нью-Йорке. Но помешал коронавирус. Бой перенесли на неопределенный срок. Однако не отменили.
- На кону будет четыре пояса чемпиона в легком весе – WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко и IBF, принадлежащий Лопесу. Победитель станет абсолютным чемпионом мира.
- Если победит Ломаченко, то он станет вторым украинцем в истории, будет абсолютным чемпионом мира. До этого такое достижение покорилось Александру Усику в первом тяжелом весе. После перехода в тяжелый вес, Усик потерял чемпионские пояса.
- Ломаченко за этот бой должен был получить 3,25 миллиона долларов. Лопес – всего 1,2 миллиона долларов. Но представители американского боксера не соглашались подписывать контракт на бой, если их гонорар не повысится. В итоге согласовали, что Лопес получит 2 миллиона долларов. Ломаченко же сможет рассчитывать на 2,7 миллиона долларов.
- В контракте на бой нет пункта о реванше.
- Украинец Денис Беринчик, который является обладателем титула WBO International, может стать следующим соперником победителя этой пары.
- В Украине бой между Ломаченко и Лопесом эксклюзивно покажет платформа Megogo.
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