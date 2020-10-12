На кону боя Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса будет сразу четыре чемпионских титула, а затем звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Но это бой имеет еще одно важное противостояние.

Речь идет о тренерской дуэли родителей. Василия Ломаченко к боям готовит его отец Анатолий Ломаченко. Он с детства занимался тренировкой своего чина, и именно благодаря ему Ломаченко и стал двукратным олимпийским чемпионом. А потом и завоевал три чемпионских титула WBA, WBO и WBC в легком весе.

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Теофимо Лопеса к бою против Ломаченко тоже готовит его отец – Теофимо Лопес.

Поэтому кроме акценте на боксерах, в Top Rank решили выделить и дуэль родителей-тренеров разместив их на постере боя.

Что следует знать о Анатолия Ломаченко

Анатолий Ломаченко – заслуженный тренер по боксу.

Готовил сборную к Чемпионату мира по боксу 2011 года, где Украина завоевала первенство, и к Олимпийским играм 2012 года, где сборная заняла второе место.

Он получает половину гонораров своего сына Василия за победы.

Кроме Василия, был тренером Александра Усика. Готовил его к финалу WBSS против Мурата Гасиев. Именно в этом бою Усик стал абсолютным чемпионом мира.

В 2018 году признан лучшим тренером по версии журнала The Ring. В 2019 году получил специальную награду от WBC за вклад в развитие бокса.

Награжден орденом "За заслуги" I, II и III степеней.

О нем сняли документальный фильм "Папаченко".

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