На кону бою Василя Ломаченка проти Теофімо Лопеса буде одразу чотири чемпіонські титули, а відтак звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Та це бій має ще одне важливе протистояння.

Мова йде про тренерську дуель батьків. Василя Ломаченка до боїв готує його батько Анатолій Ломаченко. Він з дитинства займався тренуванням свого чина, і саме завдяки йому Ломаченко і став дворазовим олімпійським чемпіоном. А згодом і виборов три чемпіонські титули WBA, WBO та WBC у легкій вазі.

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Теофімо Лопеса до бою проти Ломаченка теж готує його батько – Теофімо Лопес.

Тож окрім акценті на боксерів, в Top Rank вирішили виділити й дуель батьків-тренерів розмістивши їх на постері бою.

Що варто знати про Анатолія Ломаченка

Анатолій Ломаченко – заслужений тренер з боксу.

Готував збірну до Чемпіонату світу з боксу 2011 року, де Україна виборола першість, та до Олімпійських ігор 2012 року, де збірна посіла друге місце.

Він отримує половину з гонорарів свого сина Василя за перемоги.

Окрім Василя, був тренером Олександра Усика. Готував його до фіналу WBSS проти Мурата Гасієва. Саме в цьому бою Усик став абсолютним чемпіоном світу.

У 2018 році визнаний кращим тренером за версією журналу The Ring. У 2019 році отримав спеціальну відзнаку від WBC за внесок у розвиток боксу.

Нагороджений орденом "За заслуги" I, II та III ступенів.

Про нього зняли документальний фільм "Папаченко".

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