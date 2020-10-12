Top Rank змінив постер бою Ломаченко – Лопес, акцентувавши на важливій деталі
На кону бою Василя Ломаченка проти Теофімо Лопеса буде одразу чотири чемпіонські титули, а відтак звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Та це бій має ще одне важливе протистояння.
Мова йде про тренерську дуель батьків. Василя Ломаченка до боїв готує його батько Анатолій Ломаченко. Він з дитинства займався тренуванням свого чина, і саме завдяки йому Ломаченко і став дворазовим олімпійським чемпіоном. А згодом і виборов три чемпіонські титули WBA, WBO та WBC у легкій вазі.
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Теофімо Лопеса до бою проти Ломаченка теж готує його батько – Теофімо Лопес.
Тож окрім акценті на боксерів, в Top Rank вирішили виділити й дуель батьків-тренерів розмістивши їх на постері бою.
Що варто знати про Анатолія Ломаченка
- Анатолій Ломаченко – заслужений тренер з боксу.
- Готував збірну до Чемпіонату світу з боксу 2011 року, де Україна виборола першість, та до Олімпійських ігор 2012 року, де збірна посіла друге місце.
- Він отримує половину з гонорарів свого сина Василя за перемоги.
- Окрім Василя, був тренером Олександра Усика. Готував його до фіналу WBSS проти Мурата Гасієва. Саме в цьому бою Усик став абсолютним чемпіоном світу.
- У 2018 році визнаний кращим тренером за версією журналу The Ring. У 2019 році отримав спеціальну відзнаку від WBC за внесок у розвиток боксу.
- Нагороджений орденом "За заслуги" I, II та III ступенів.
- Про нього зняли документальний фільм "Папаченко".
Головне про бій Ломаченко – Лопес
- Бій Ломаченко – Лопес відбудеться 17 жовтня MGM Grand у Лас-Вегасі (США). В Україні це буде ранок 18 жовтня.
- Цей бій мав відбутися ще 30 травня у Нью-Йорку. Та на заваді став коронавірус. Бій перенесли на невизначений термін. Однак не скасували.
- На кону буде чотири пояси чемпіона у легкій вазі – WBA, WBO та WBC Василя Ломаченка та IBF, який належить Лопесу. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу.
- Якщо переможе Ломаченко, то він стане другим українцем в історії, який буде абсолютним чемпіоном світу. до цього таке досягнення підкорилося Олександру Усику у першій важкій вазі. Після переходу у важку вагу, Усик втратив чемпіонські пояси.
- Ломаченко за цей бій мав отримати 3,25 мільйона доларів. натомість Лопес – лише 1,2 мільйона доларів. Але представники американського боксера не погоджувалися підписувати контракт на бій, якщо їх гонорар не зросте. У підсумку погодили, що Лопес отримає 2 мільйони доларів. Ломаченко ж зможе розраховувати на 2,7 мільйона доларів.
- В контракті на бій немає пункту про реванш.
- Українець Денис Берінчик, який є володарем титулу WBO International, може стати наступним суперником переможця цієї пари.
- В Україні бій між Ломаченком та Лопесом ексклюзивно покаже платформа Megogo.