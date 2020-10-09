Будет ли Беринчик драться за чемпионский пояс WBO: Ломаченко и Лопес определят судьбу боксера
Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик в 2021 году может получить шанс стать чемпионом мира по версии WBO. Судьба чемпионского шанса Беринчика зависит от результата поединка между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом. Сейчас поясом владеет земляк и друг Дениса – Ломаченко.
Александр Красюк, промоутер Беринчика из компании К2 Promotions, рассказал о планах вывести Дениса на титульный бой. Об этом сообщает 24 канал.
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Шанс Беринчика зависит от решения чемпиона
Красюк пояснил, что о титульном бое для Беринчика можно будет говорить после 17-го октября, когда Василий Ломаченко встретится с Теофимо Лопесом.
По мнению промоутера, от решения обладателя пояса будет зависеть, когда Беринчик получит шанс выиграть пояс.
Мы ждем 17 октября, когда определиться абсолютный чемпион мира в легком весе. Победитель определит судьбу титула WBO, по которому продвигается Денис. От того, что решит чемпион, будет зависеть решение Всемирной боксерской организации о судьбе пояса, об официальном претенденте. Это будет или бой за вакантный титул между Беринчиком и Тагоэ или это будет турнир четырех за право сразиться с чемпионом,
– сказал Красюк в эфире Megogo.
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Беринчик проведет три боя в 2021 году
Александр Красюк заявил, что непобедимый Беринчик должен провести три поединка в 2021 году.
"Денис хочет драться за пояс чемпиона мира, как любой нормальный боксер. Я должен ему сделать чемпионский бой", – добавил промоутер.
В четверг, 8 октября, Беринчик провел свою третюю защиту чемпионского титула WBO International в легком весе. Украинец техническим нокаутом одолел Виорела Симиона и получил 14-ю подряд победу.