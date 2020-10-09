Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик в 2021 году может получить шанс стать чемпионом мира по версии WBO. Судьба чемпионского шанса Беринчика зависит от результата поединка между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом. Сейчас поясом владеет земляк и друг Дениса – Ломаченко.

Александр Красюк, промоутер Беринчика из компании К2 Promotions, рассказал о планах вывести Дениса на титульный бой. Об этом сообщает 24 канал.

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Шанс Беринчика зависит от решения чемпиона

Красюк пояснил, что о титульном бое для Беринчика можно будет говорить после 17-го октября, когда Василий Ломаченко встретится с Теофимо Лопесом.

По мнению промоутера, от решения обладателя пояса будет зависеть, когда Беринчик получит шанс выиграть пояс.

Мы ждем 17 октября, когда определиться абсолютный чемпион мира в легком весе. Победитель определит судьбу титула WBO, по которому продвигается Денис. От того, что решит чемпион, будет зависеть решение Всемирной боксерской организации о судьбе пояса, об официальном претенденте. Это будет или бой за вакантный титул между Беринчиком и Тагоэ или это будет турнир четырех за право сразиться с чемпионом,

– сказал Красюк в эфире Megogo.

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Недавно в WBO анонсировали "турнир четырех", победитель которого получит право выйти на бой с чемпионом мира. Однако турнир пока решили не проводить из-за боя Ломаченко и Лопеса.



Соперником Беринчика в полуфинале турнира называли Эммануэля Тагоэ. В другом полуфинале должны встретиться Ли Селби и Райан Гарсия. Победитель турнира получил бы статус официального претендента.

Беринчик проведет три боя в 2021 году

Александр Красюк заявил, что непобедимый Беринчик должен провести три поединка в 2021 году.

"Денис хочет драться за пояс чемпиона мира, как любой нормальный боксер. Я должен ему сделать чемпионский бой", – добавил промоутер.

В четверг, 8 октября, Беринчик провел свою третюю защиту чемпионского титула WBO International в легком весе. Украинец техническим нокаутом одолел Виорела Симиона и получил 14-ю подряд победу.