Капитан "Реала" Серхио Рамос до сих пор не продлил контракт с мадридской командой. Поэтому английские гранды готовы включиться в борьбу за лидера "королевского клуба".

Боссы "сливок" все никак не могут ударить по рукам со своим лидером. Стороны ведут переговоры о продлении контракта футболиста, но пока никаких положительных новостей для испанских болельщиков. Теперь игрок попался на глаза нескольким топовым клубам АПЛ, которые не прочь видеть Серхио в своей команде, сообщает 90min.

Примечательно Рамос забил 100-й гол в карьере за "Реал", установив вечный рекорд Лиги чемпионов: видео

Охота на Рамоса

Президент "Реала" Флорентино Перес якобы уговорил защитника остаться в команде до лета 2023-го года. Но сторону футболиста не устроил такой срок соглашения.

Поэтому при Рамосом уже охотятся сразу шесть клубов – "Ливерпуль", "Манчестер Сити", МЮ, "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм".

Контракт капитана "Реала" рассчитан с клубом до лета 2021 года. Ранее сообщалось, что боссы мадридцев предложили новый контракт лидеру, но с сокращением зарплаты на 20%. Такое предложение совсем не заинтересовало Серхио.

Конкуренты из Франции и Италии

Таким развитием событий хочет воспользоваться ПСЖ, который составит конкуренцию английским клубам. В эту борьбу за игрока сборной Испании включится и "Ювентус", где играет уже экс-футболист "Реала" Криштиану Роналду. Туринцы якобы уже тоже вышли с предложением на клуб из Мадрида.

Французы же готовы предложить испанцу довольно щедрый в денежном плане контракт – в 16,8 миллиона евро за сезон. Также дополнительно футболист будет получать бонусы за матчи.

Свою судьбу в "Реале" Рамос должен решить до 1 января. За полгода до того, как контракт Серхио закончится (с 1 января он сможет вести переговоры с другим клубом о своем трансфер).