Капітан "Реала" Серхіо Рамос ще досі не продовжив контракт з мадридською командою. Тому англійські гранди готові включитись у боротьбу за лідера "королівського клубу".

Боси "вершкових" все ніяк не можуть вдарити по руках зі своїм лідером. Сторони ведуть перемовини щодо продовження контракту футболіста, але поки жодних позитивних новин для іспанських вболівальників. Тепер гравець потрапив у око декількох топових клубів АПЛ, які не проти бачити Серхіо у своїй команді, повідомляє 90min.

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Полювання на Рамоса

Президент "Реала" Флорентіно Перес начебто вмовив захисника залишитись у команді до літа 2023-го року. Але сторону футболіста не влаштував такий термін угоди.

Тому за Рамосом вже полюють відразу шість клубів – "Ліверпуль", "МанСіті", МЮ, "Челсі", "Арсенал" та "Тоттенхем".

Контракт капітана "Реала" розрахований із клубом до літа 2021 року. Раніше повідомлялось, що боси мадридців запропонували новий контракт лідеру, але зі скороченням зарплати на 20%. Така пропозиція зовсім не зацікавила Серхіо.

Конкуренти з Франції та Італії

Таким розвитком подій хоче скористатись ПСЖ, який складе конкуренцію англійським клубам. У цю боротьбу за гравця збірної Іспанії включиться і "Ювентус", де грає вже ексфутболіст "Реала" Кріштіану Роналду. Туринці начебто вже теж вийшли з пропозицією на клуб з Мадрида.

Французи ж готові запропонувати іспанцю досить таки щедрий у грошовому плані контракт – у 16,8 мільйона євро за сезон. Також додатково футболіст отримуватиме бонуси за матчі.

Свою долю у "Реалі" Рамос повинен вирішити до 1 січня. За пів року до того, як контракт Серхіо закінчиться (з 1 січня він зможе вести переговори з іншим клубом про свій трансфер).