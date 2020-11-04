Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос не устает показывать лидерские качества. Защитник забил гол в ворота "Интера", который стал юбилейным для испанца и помог установить рекорд Лиги чемпионов.

В рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов "Реал", который является прямым конкурентом "Шахтера", победил "Интер" 3:2. Одним из авторов голов "мадридцев" стал защитник и капитан Серхио Рамос, который увеличил преимущество во встречи до счета 2:0, пишет 24 канал.

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"Король" Мадрида

На 33-й минуте "Реал" удвоил преимущество после гола Серхио Рамоса, который лучше всего сыграл на втором этаже и перевел мяч головой прямо в угол ворот – 2:0. При этом защитник "королевского клуба" забил 100-й гол за мадридскую команду.