Капитан "Реала" Серхио Рамос может сменить испанскую прописку на французскую. В услугах лидера "сливочных" серьезно заинтересован ПСЖ, который готов предложить защитнику щедрый контракт.

Контракт капитана "Реала" рассчитан с клубом до лета 2021 года. Сможет ли воспользоваться руководство ПСЖ, которое хочет усилить свой состав. Об этом сообщает издание AS.

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Трансфер Рамоса

Рамос и боссы мадридской команды пока не могут прийти к общему решению относительно нового соглашения защитника "королевского клуба". "Реал" уже предложил капитану 2-летний контракт, но с сокращением зарплаты на 20%. Футболист не хочет идти на такие условия и вообще предпочитает подписать 3-летнее соглашение.

Защитник должен принять окончательное решение относительно своего будущего в Мадриде уже до 1 января. За полгода до того, как контракт Серхио закончится (с 1 января он сможет вести переговоры с другим клубом о своем трансфере).

Клуб из Парижа готов предложить испанцу 3-летний контракт с зарплатой в 16,8 миллиона за сезон. Также боссы ПСЖ готовы дополнить контракт Серхио опцией бонусной системы.

Одним из конкурентов на трансфер защитника является другой итальянский клуб "Ювентус", за который выступает бывший одноклубник Рамоса Криштиану Роналду. Туринцы вроде уже тоже вышли с предложением на клуб из Мадрида.

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