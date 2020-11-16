Щедрый контракт для капитана: Рамос может перейти в ПСЖ
Капитан "Реала" Серхио Рамос может сменить испанскую прописку на французскую. В услугах лидера "сливочных" серьезно заинтересован ПСЖ, который готов предложить защитнику щедрый контракт.
Контракт капитана "Реала" рассчитан с клубом до лета 2021 года. Сможет ли воспользоваться руководство ПСЖ, которое хочет усилить свой состав. Об этом сообщает издание AS.
К теме Рамос забил 100-й гол в карьере за "Реал", установив вечный рекорд Лиги чемпионов: видео
Трансфер Рамоса
Рамос и боссы мадридской команды пока не могут прийти к общему решению относительно нового соглашения защитника "королевского клуба". "Реал" уже предложил капитану 2-летний контракт, но с сокращением зарплаты на 20%. Футболист не хочет идти на такие условия и вообще предпочитает подписать 3-летнее соглашение.
Защитник должен принять окончательное решение относительно своего будущего в Мадриде уже до 1 января. За полгода до того, как контракт Серхио закончится (с 1 января он сможет вести переговоры с другим клубом о своем трансфере).
Клуб из Парижа готов предложить испанцу 3-летний контракт с зарплатой в 16,8 миллиона за сезон. Также боссы ПСЖ готовы дополнить контракт Серхио опцией бонусной системы.
Одним из конкурентов на трансфер защитника является другой итальянский клуб "Ювентус", за который выступает бывший одноклубник Рамоса Криштиану Роналду. Туринцы вроде уже тоже вышли с предложением на клуб из Мадрида.
Карьера Серхио Рамоса в "Реале": главное
- В далеком 2005 году Рамос усилил "Реал" и сразу показал, кто будет цементировать оборону "королевского клуба".
- Успешное начало позволило защитнику в 2008 году войти в расширенный список претендентов на "Золотой мяч". В том же году он был включен в символические сборные лучших футболистов Европы и мира в соответствии с версиями УЕФА и ФИФА.
- Испанец забивал в полуфинале и финале Клубного чемпионата мира-2014, который проходил в Марокко, где "Реал" стал победителем турнира, а Рамос был признан лучшим футболистом соревнований. Хорошая игра принесла Серхио капитанскую повязку в составе "сливочных".
- В составе "Реала" стал 5-кратным чемпионом Испании, дважды поднимал над головой Кубок страны и еще четыре раза Суперкубок Испании.
- На международном уровне Серхио четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и трижды в Суперкубке УЕФА.
Поделиться новостью