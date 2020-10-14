15 лет в "Реале": лидер клуба Рамос может стать одноклубником Роналду
Лидер сборной Испании и "Реала" Серхио Рамос, который провел всю свою карьеру в Испании, может сменить испанскую прописку. Переговоров по новому контракту защитника пока не было, а" сливочные "уже имеют предложения от ПСЖ и"Ювентуса".
Контракт капитана "Реала" рассчитан с клубом до лета 2021 года. Мадридский клуб не спешит вести переговоры с лидером команды о подписании нового соглашения. Об этом рассказали эксперты после матча Украина – Испания, сообщает El Chiringuito.
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"Реал" даже не пытался договориться с Рамосом о новом контракте. Защитник должен принять окончательное решение относительно своего будущего в футболе до 1 января.
За полгода до того, как контракт Рамоса закончится, (с 1 января) он сможет вести переговоры с другим клубом о своем трансфере. Боссы "сливочных" уже имеют предложения от ПСЖ и "Ювентуса". К слову, за последних выступает бывший одноклубник Рамоса Криштиану Роналду.
Карьера Рамоса в "Реале"
- В 2005 году Серхио Рамос подписал контракт с "Реалом" и почти сразу стал игроком основы. В 2008 году входил в расширенный список претендентов на получение "Золотого мяча" лучшего футболиста Европы. В том же году вошел в символические сборные лучших футболистов Европы и мира в соответствии с версиями УЕФА и ФИФА.
- Испанец забивал в полуфинале и финале Клубного чемпионата мира 2014 года в Марокко, где "Реал" выиграл турнир, а Рамос был признан лучшим футболистом турнира. К слову, испанский защитник 4 раза становился с клубом победителем этого турнира.
- Летом 2015 года Рамос стал капитаном "сливочных".
- В составе "Реала" стал 5-кратным чемпионом Испании, дважды поднимал над головой Кубок страны и еще 4 раза Суперкубок Испании.
- На международном уровне Рамос 4 раза побеждал в Лиге чемпионов и трижды в Суперкубке УЕФА.
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