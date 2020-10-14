Лидер сборной Испании и "Реала" Серхио Рамос, который провел всю свою карьеру в Испании, может сменить испанскую прописку. Переговоров по новому контракту защитника пока не было, а" сливочные "уже имеют предложения от ПСЖ и"Ювентуса".

Контракт капитана "Реала" рассчитан с клубом до лета 2021 года. Мадридский клуб не спешит вести переговоры с лидером команды о подписании нового соглашения. Об этом рассказали эксперты после матча Украина – Испания, сообщает El Chiringuito.

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"Реал" даже не пытался договориться с Рамосом о новом контракте. Защитник должен принять окончательное решение относительно своего будущего в футболе до 1 января.

За полгода до того, как контракт Рамоса закончится, (с 1 января) он сможет вести переговоры с другим клубом о своем трансфере. Боссы "сливочных" уже имеют предложения от ПСЖ и "Ювентуса". К слову, за последних выступает бывший одноклубник Рамоса Криштиану Роналду.

Información de @JuanfeSanzPerez



"No ha habido NI UN SOLO CONTACTO del Real MADRID con Sergio RAMOS" #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/jo8Avwe1Xp — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 13, 2020

Карьера Рамоса в "Реале"