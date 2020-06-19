Топ-5 лучших боксеров в истории: нашлось ли место украинцам
Чемпион WBC Тайсон Фьюри составил рейтинг ведущих боксеров, которые по его мнению являются лучшими в истории бокса. Украинцев в этом списке не оказалось, как и самого Фьюри.
Такой рейтинг от боксера осветил wbcboxing в Instagram.
Читайте также Ломаченко лучший украинский боксер, Альварес – мира: Boxrec составил неожиданный рейтинг
Рейтинг от Фьюри
В список Фьюри вошел легендарный Мохаммед Али, которого Тайсон назвал первым в рейтинге.
Далее британец вспомнил о Ларри Холмса и своего земляка Леннокса Льюиса. Также в списке не обошлось без Джо Луиса и непобедимого Рокки Марчиано.
Добавим, что Фьюри называл себя лучшим боксером планеты, но в этот рейтинг себя не включил.
Недавно руководитель компании Top Rank Боб Арум составил по его мнению портрет идеального боксера. В этом список также не нашлось места украинским боксерам.
Ранее Фьюри и Джошуа договорились о двух поединках. Первая встреча планируется летом 2021 года.
Что известно о Тайсона Фьюри
- Чемпион Великобритании по версии ABA 2008 года.
- Чемпион Великобритании по версии BBBofC 2011 года.
- Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBO (2015/16), IBO (2015/16), The Ring (2015/18), WBA (2015/16) и IBF (2015) WBC (с начала 2020 году до настоящего момента).
- В активе 31-летнего Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе.