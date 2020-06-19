Топ-5 найкращих боксерів в історії: чи знайшлось місце українцям
Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі склав рейтинг провідних боксерів, які на його думку є найкращими в історії боксу. Українців у цьому списку не виявилось, як і самого Ф'юрі.
Такий рейтинг від боксера висвітлив wbcboxing у Instagram.
Читайте також Ломаченко найкращий український боксер, Альварес – світу: Boxrec склав неочікуваний рейтинг
Рейтинг від Ф'юрі
У список Ф'юрі ввійшов легендарний Мохаммед Алі, якого Тайсон назвав першим у рейтингу.
Далі британець згадав про Ларрі Голмса і свого земляка Леннокса Льюїса. Також у списку не обійшлось без Джо Луїса і непереможного Роккі Марчіано.
Додамо, що Ф'юрі називав себе найкращим боксером планети, але у цей рейтинг себе не включив.
Нещодавно керівник компанії Top Rank Боб Арум склав на його думку портрет ідеального боксера. У цьому списку також не знайшлось місця українським боксерам.
Раніше Ф'юрі та Джошуа домовились про два поєдинки. Перша зустріч планується влітку 2021 року.
Що відомо про Тайсона Ф'юрі
- Чемпіон Великої Британії за версією ABA 2008 року.
- Чемпіон Великої Британії за версією BBBofC 2011 року.
- Чемпіон світу з боксу у важкій ваговій категорії за версіями WBO (2015/16), IBO (2015/16), The Ring (2015/18), WBA (2015/16) і IBF (2015) WBC (із початку 2020 року до сьогодні).
- У активі 31-річного Ф'юрі 30 перемог (в тому числі 21 нокаутом) та одна нічия у професійному боксі.