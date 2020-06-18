Руководитель компании Top Rank Боб Арум составил по его мнению портрет идеального боксера. Украинцев в этом списке не оказалось.

Навыки лучших боксеров мира вошли в этот портрет, сообщает wbcboxing в Instagram.

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Больше всего качеств в характеристику взяли от Мохаммеда Али.

Идеальный боец по версии Боба Арума

Сила – Майк Тайсон (50-6-0, 44 KO).

– Майк Тайсон (50-6-0, 44 KO). Скорость – Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO).

– Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO). Боксерский интеллект – Мохаммед Али (56-5, 36 KO).

– Мохаммед Али (56-5, 36 KO). Джеб – Мохаммед Али (56-5, 36 KO).

– Мохаммед Али (56-5, 36 KO). Крепкий подбородок – Мохаммед Али (56-5, 36 KO).

– Мохаммед Али (56-5, 36 KO). Мужество – Хулио Сезар Чавес (107-6-2, 85 KO).

– Хулио Сезар Чавес (107-6-2, 85 KO). Защита – Андре Уорд (32-0, 16 KO).