Авторитетный статистический портал Boxrec обновил рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории. В топ-100 попали сразу четверо представителей Украины.

Ломаченко лучший из украинцев

Лучшим из украинцев является Василий Ломаченко. В рейтинге Boxrec, чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в легком весе занял 9-ю строчку.

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В топ-20 попал непобедимый Александр Усик. 33-летний украинец, выступающий в супертяжелом весе, занял 16-е место.

Лучшим же боксером мира назван мексиканец Сауль Альварес. Канело становился чемпионом мира в 5 весовых категориях.

Рейтинг Boxrec

1. Сауль Альварес

2. Тайсон Фьюри

3. Эррол Спенс

4. Геннадий Головкин

5. Деонтей Уайлдер

6. Теренс Кроуфорд

7. Мэнни Пакьяо

8. Энтони Джошуа

9. Василий Ломаченко

10. Шон Портер

…

16. Александр Усик

…

35. Сергей Деревянченко

...

100. Виктор Постол

В 2020 году пока ни один украинский боксер не выходил на ринг из-за карантина.

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