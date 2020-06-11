Обладатель боксерских чемпионских поясов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа и чемпион WBC Тайсон Фьюри договорились провести два поединка. Первая встреча планируется летом 2021 года.

Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн в комментарии для Sky Sports. Он заявил, что стороны достигли принципиальной договоренности. Сейчас ведутся переговоры о дате и месте проведения боев.

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Фьюри – Джошуа

По словам промоутера, Джошуа и Фьюри согласовали финансовые условия поединков. Осталось заключить контракты на их проведение. Сразу два поединка между боксерами ждут любителей бокса.

Хирн громко заявил, что это будет крупнейший бой в истории британского бокса. В нашем поколении никогда не будет больше такого невероятного поединка.

Добавим, что действующий обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри называет себя лучшим боксером мира нынешнего времени.

Тайсон Фьюри подтвердил, что будет биться с Джошуа в 2021 году. Об этом спортсмен рассказал в своем Instagram. Чемпион мира по версии WBC пообещал, что "уничтожит" земляка.