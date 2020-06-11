Фьюри и Джошуа договорились о супербое: вероятная дата поединка
Обладатель боксерских чемпионских поясов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа и чемпион WBC Тайсон Фьюри договорились провести два поединка. Первая встреча планируется летом 2021 года.
Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн в комментарии для Sky Sports. Он заявил, что стороны достигли принципиальной договоренности. Сейчас ведутся переговоры о дате и месте проведения боев.
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Фьюри – Джошуа
По словам промоутера, Джошуа и Фьюри согласовали финансовые условия поединков. Осталось заключить контракты на их проведение. Сразу два поединка между боксерами ждут любителей бокса.
Хирн громко заявил, что это будет крупнейший бой в истории британского бокса. В нашем поколении никогда не будет больше такого невероятного поединка.
Добавим, что действующий обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри называет себя лучшим боксером мира нынешнего времени.
Тайсон Фьюри подтвердил, что будет биться с Джошуа в 2021 году. Об этом спортсмен рассказал в своем Instagram. Чемпион мира по версии WBC пообещал, что "уничтожит" земляка.
- В активе 31-летнего Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе.
- У 30-летнего Джошуа 23 победы (в том числе 21 нокаутом) и одно поражение.
Будущие поединки боксеров
У Джошуа на 25 июля запланирована встреча с Пулевым. Болгарский боксер – официальный претендент на титул IBF. Вероятно, что бой отсрочат на осень.
Следует отметить, что Джошуа также должен провести защиту пояса WBO. Обязательным соперником британца является Александр Усик.
В то же время Фьюри должен провести третий поединок с Деонтеем Уайлдером. Американец активировал опцию о реванше.