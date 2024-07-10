Хозяева чемпионата Европы-2024 в четвертьфинале спортно уступили сборной Испании со счетом 1:2. Этот матч стал последним для опытного форварда Томаса Мюллера.

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Время неумолимо даже для легенд

Об этом сообщил журналист Sport Bild Кристиан Фальк в соцсети X ссылаясь на собственные источники. Томас Мюллер присоединился к своему партнеру по сборной Германии Тони Кроосу и завершил международную карьеру.

Напомним, что в матче с испанцами Мюллер вышел во втором тайме на 80-й минуте, заменив Йонатана Та. Это было второе появление легенды на турнире. В матче-открытии Евро-2024 против Шотландии (5:1) Мюллер появился на поле на 74-й минуте и оформил ассист.

Звездная карьера Мюллера в сборной