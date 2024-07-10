Хозяева чемпионата Европы-2024 в четвертьфинале спортно уступили сборной Испании со счетом 1:2. Этот матч стал последним для опытного форварда Томаса Мюллера.
Читайте также Горькое прощание легенды: звездный Тони Кроос провел последний матч в карьере
Время неумолимо даже для легенд
Об этом сообщил журналист Sport Bild Кристиан Фальк в соцсети X ссылаясь на собственные источники. Томас Мюллер присоединился к своему партнеру по сборной Германии Тони Кроосу и завершил международную карьеру.
Напомним, что в матче с испанцами Мюллер вышел во втором тайме на 80-й минуте, заменив Йонатана Та. Это было второе появление легенды на турнире. В матче-открытии Евро-2024 против Шотландии (5:1) Мюллер появился на поле на 74-й минуте и оформил ассист.
Звездная карьера Мюллера в сборной
- Томас Мюллер дебютировал за Бундестим 3 марта 2010 года в товарищеском матче против Аргентины.
- С тех пор форвард сыграл 131 матч и забил 45 голов.
- В составе сборной Германии Мюллер выиграл чемпионат мира-2014. На Мундиале-2010 форвард стал обладателем "Золотой бутсы" (5 голов и 3 ассиста).
- Мюллер дважды завоевывал "бронзу" на чемпионатах Европы (2012, 2016) и однажды был третьим призером чемпионата мира (2010).
- На протяжении всей игровой карьеры Мюллер защищает цвета родной Баварии. Он является самым титулованным немецким футболистом в истории.