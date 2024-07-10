Господарі чемпіонату Європи-2024 у чвертьфіналі спірно поступилися збірній Іспанії з рахунком 1:2. Цей матч став останнім для досвідченого форварда Томаса Мюллера.

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Час невблаганний навіть для легенд

Про це повідомив журналіст Sport Bild Крістіан Фальк у соцмережі X посилаючись на власні джерела. Томас Мюллер приєднався до свого партнера по збірній Німеччини Тоні Кроосу та завершив міжнародну кар'єру.

Нагадаємо, що у матчі з іспанцями Мюллер вийшов у другому таймі на 80-й хвилині, замінивши Йонатана Та. Це була друга поява легенди на турнірі. У матчі-відкритті Євро-2024 проти Шотландії (5:1) Мюллер з'явився на полі на 74-й хвилині та оформив асист.

Зіркова кар'єра Мюллера у збірній