В среду, 10 июля, состоится второй полуфинал на чемпионате Европы-2024. Путевку в решающий матч турнира разыграют Нидерланды и Англия, пишет 24 Канал. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Дерби "львов"

Английская команда продолжает разочаровывать своей серой игрой на Евро, но все равно остается среди главных фаворитов турнира. Подопечные Саутгейта достаточно сложно проходят по сетке плей-офф, преодолевая соперников в волевом стиле.

Например, от поражения против Словакии Англию спас поздний чудо-гол Беллингема. А Швейцарию "три льва" прошли в серии пенальти. Теперь же британцев будет ждать первый соперник с приставкой "топ" на этом Евро.

Нидерланды многие не видели в полуфинале, но команде Кумана повезло с сеткой. "Оранжевые львы" заняли лишь третье место в группе. Впрочем, попадание на Румынию можно было считать удачей.

Команда Йорданеску была вынесена со счетом 3:0, а в четвертьфинале Нидерланды совершили камбэк против Турции (2:1). Подопечные Кумана оказались в шаге от финала крупного турнира, где голландцы были лишь раз за последние 36 лет.

Ориентировочные составы:

Нидерланды: Фербрюгген – Думфрис, Де Врей, ван Дейк, Аке – Схаутен, Рейндерс – Мален, Симонс, Гакпо – Депай.

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Гуэхи, Триппьер – Райс, Мейну – Сака, Беллингем, Фоден – Кейн.

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Нидерланды – Англия пользователи интернета смогут на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. За полтора часа до игры транслятор начнет предматчевую студию с экспертами.

Также встречу вживую можно будет увидеть на региональных каналах Суспільного. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Англия. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.