Никитин: Я считаю, что мы не ошиблись

Украинский дуэт Александры Назаровой и Максима Никитина выступил на чемпионате мира во французском Монпелье. А вот другой украинки Анастасии Шабатовой не было. Фигуристка попала в скандал.

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16-летняя уроженка Москвы, выступающая за Украину, облюбовала пост легенды российского фигурного катания Евгения Плющенко, поддерживающего нападение России на украинскую территорию. Сама Шаботова не видела в своем действии ничего запретного, но в этой ситуации даже такой поступок недопустим.

Шаботова отстранили от сборной Украины. Никитин и Назарова прокомментировали такое решение по поводу 16-летней фигуристки. Они поддержали такое отстранение.

Никитин не стал раскрывать все карты этой истории.

Верно ли это решение? Считаю, что да. Раньше мы слышали фразу "по законам военного времени", но теперь она нас тоже касается. Я не буду раскрывать все карты, но мы внутри Федерации провели расследование и могу заверить всех, что ее исключение совершенно справедливо. Я считаю, что мы не ошиблись, и это было правильное решение,

– сказал Никитин.

"Ее лайк сообщения Плющенко – это только вершина айсберга", – добавила Назарова.

Напомним, что Шаботова выступала за сборную Украины на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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