Нікітін: Я вважаю, що ми не помилилися

Український дует Олександри Назарової та Максима Нікітіна виступив на чемпіонаті світу у французькому Монпельє. А от іншої українки Анастасії Шабатової не було. Фігуристка потрапила у скандал.

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16-річна уродженка Москви, яка виступає за Україну, вподобала пост легенди російського фігурного катання Євгенія Плющенка, який підтримує напад Росії на українську територію. Сама Шаботова не вбачала у своїй дії нічого забороненого, але у цій ситуації навіть такий вчинок є неприпустимим.

Шаботову відсторонили від збірної України. Нікітін та Назарова прокоментували таке рішення щодо 16-річної фігуристки. Вони підтримали таке відсторонення.

Нікітін не став розкривати усі карти у цій історії.

Чи правильне це рішення? Вважаю, що так. Раніше ми чули фразу "за законами воєнного часу", але тепер вона нас також стосується. Я не буду розкривати всі карти, але ми всередині Федерації провели розслідування і можу запевнити всіх, що її виключення абсолютно справедливе. Я вважаю, що ми не помилилися і це було правильне рішення,

– сказав Нікітін.

"Її лайк допису Плющенка – це лише вершина айсбергу", – додала Назарова.

Нагадаємо, що Шаботова виступала за збірну України на Олімпіаді-2022 у Пекіні.

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