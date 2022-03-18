Плющенко выложил видео в своем инстаграме. В нем он восхищался "спецоперацией в Украине" и называл ее неизбежной. Мягко говоря, очень неуместный лайк, если не называть его предательским, сообщает 24 канал.

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"Да, действительно, я горжусь своей страной, своими людьми, своим народом, русским, русскими. Я горд, что я россиянин. Ни в коем случае я не радуюсь тому, что происходит в Украине, но это неизбежная специальная операция. Всем мира, спасибо" , – сказал Плющенко.



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Украинку уже осудили партнеры из сборной Анастасия Архипова и Таисия Спесовцева. Девушки послали Анастасию за русским военным кораблем.

"Настя, ты знаешь место расположения российского корабля", – написала у себя в инстаграме двукратная чемпионка Украины по фигурному катанию среди юниоров Архипова. Перепост сделала и ее партнерша из сборной Спесовцева.



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