Пара не завершает соревнования
Украинские фигуристы сообщили, что приняли это решение по "личным причинам". Они стали уже второй парой из Украины, которая так сделала – София Голиченко и Артем Даренский тоже снялись после короткой программы.
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В последний месяц Назарова и Никитин провели без подготовки и тренировок. Украинская пара из Харькова, Александре удалось раньше выехать из родного города, а Максим больше трех недель находился под обстрелами.
На чемпионате мира украинцы выступили в ритм-танце, впервые танцевали под новую музыку и сделали это в тренировочной форме.
Их выступление судьи оценили 16 местом, что позволило Назаровой и Никитину пройти в финал соревнований. На лед вышла 31 пара из разных стран.
За основу взята песня Джамалы "1944", также была вставка "Ой в лугу красная калина" в исполнении Андрея Хливнюка.
- Максим Никитин вместе с Александрой Назаровой выступают в танцах на льду. Оба раньше занимались одиночным фигурным катанием, но в 2004 году сменили специализацию и начали кататься вместе.
- Они представляли Украину на Олимпиаде в Пекине.
- Никитин и Назарова выступают на международной серии Гран-при - на одном из самых престижных соревнований по фигурному катанию.