"Толя, как ты будешь с этим жить": обращение к Тимощуку, который "кормит" Россию во время войны

Анатолий Тимощук – бывший футболист сборной Украины, во время войны против России остающийся в стране-агрессоре. Еще один экс-игрок национальной команды Евгений Левченко обратился к земляку.

Левченко: Как ты можешь молчать

Бывший игрок Шахтера и сборной Украины молчит и никак не реагирует на вторжение России в его родную Украину. Анатолий Тимощук продолжает работать в Зените и "кормить" страну-агрессора.

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К уроженцу Луцка обратился бывший игрок "сине-желтых" Евгений Левченко. Экс-футболист активно информирует мир об ужасной войне в Украине, а на этот раз обратился к Тимощуку.

Левченко не выдержал молчания Анатолия, когда-то дравшегося в грудь, называя себя патриотом. Теперь, когда пришло время, даже не реагирует на военные действия в его родной стране.

Толя, как так? Ты ведь из Украины. Как ты можешь помалкивать и продолжать там работать? Мы вместе за одну сборную играли, одевали с гордостью эту футболку, пели гимн, выигрывали и проигрывали. А сейчас ты просто молчишь? Толя, как ты будешь с этим жить?

– написал Левченко.

Анатолий Тимощук выступал за Зенит в роли футболиста. С 2017 года работает в русском клубе.

Ранее Евгений обращался к россиянам, которые не выходят на протесты против безумных диктаторских решений кремлевского главы, ведущего страну ко дну.

Также бывший футболист делал заявления в сторону российских спортсменов, ранее называвших наши народы братскими, а теперь даже не могут сказать ни слова.

Украинские игроки бегут из страны-агрессора

Первым заявил, что покидает российскую территорию Андрей Воронин, работавший ассистентом в московском Динамо.

Вслед за ним расторг контракт с Зенитом Ярослав Ракицкий.

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