Левченко: Почему, сейчас, когда ваше руководство убивает нас, вы молчите

Бывший игрок сборной Украины в очередной раз высказал свою позицию относительно полномасштабного вторжения России на украинскую территорию. Евгений Левченко обратился к российским спортсменам на своей странице в твиттере.

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Экс-футболист написал этот пост, для атлетов России, которые никак не реагируют на безумные действия их власти и российских войск.

Война. Где все российские спортсмены, которые нас называли братьями? Почему, сейчас, когда ваше руководство убивает нас вы молчите? Сколько российских футболистов высказалось против войны? Спорт снова вне политики?,

– написал Левченко.

Очень мало спортсменов из России раскритиковали действия их властей. Российские теннисисты Евгений Кафельников и Андрей Рублев поддержали украинское государство.

Следующим в эти ряды присоединился футболист сборной России Федор Смолов, который призвал прекратить войну.

Российские хоккеисты украинского клуба Харьковские Берсерки сделали жесткое заявление в сторону Кремля.