К теме Где все российские спортсмены, которые нас называли братьями, – экс-игрок Украины Левченко
Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!
Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко в очередной раз обратился к русскому народу. Экс-футболист не мирится с молчанием жителей страны-агрессора.
Источник:твиттер Евгения Левченко
К теме Где все российские спортсмены, которые нас называли братьями, – экс-игрок Украины Левченко
Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!