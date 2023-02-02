Снайдер резко высказался по поводу допуска россиян на Олимпиаду, вспомнив погибшего украинца Андрощука

Американский историк, писатель и посол платформы United24 Тимоти Снайдер высказал свое мнение по поводу допуска россиян на Олимпиаду-2024.

Профессор истории Йельского университета Тимоти Снайдер известен своими лекциями по истории Украины. Также он имеет немало исследований об истории Украины в XX веке – "Красный князь", "Черная земля", "Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным", "Превращение наций. Польша, Украина, Литва, Беларусь" и другие. В ноябре 2022 года Тимоти Снайдер стал послом платформы United24. Он лично прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В то же время В США высказались о допуске россиян на Олимипаде-2024: не исключают такой возможности

Историк много внимания уделяет Украине и ее поддержке в войне с Россией. Так что решение Международного олимпийского комитета о возможном допуске россиян на Олімпиаду-2024 не осталось без его внимания.

"Украинский десятиборец Владимир Андрощук не будет представлять свою страну на Олимпиаде в Париже из-за того, что его только что убили российские вооруженные силы. В других новостях МОК сообщает, что российских спортсменов ждут в Париже", – написал Тимоти Снайдер.

Украинский легкоатлет-многоборец Владимир Андрощук погиб 25 января. Он защищал Украину на бахмутском направлении. 10 января ему исполнилось 22 года.

Владимир Андрощук представлял Украину на международных соревнованиях. В 2018 году легкоатлет вошел в состав национальной сборной на чемпионат Европы U18 по легкой атлетике. Андрощук соревновался в десятиборье, однако завоевать медали ему не удалось. Также Владимир представлял Украину на чемпионате Европы U20 в 2020 году, где стал шестым в современном пятиборье.

Андрощук не раз становился призером легкоатлетических стартов в Украине. В 2019 году Владимир победил в десятиборье на чемпионате Украины U20.

После известия о смерти Андрощука, его друг Илья Кравченко, специализирующийся на прыжках с шестом, свою победу на турнире в Германии посвятил именно ему.

На смерть Андрощука отреагировала и украинская теннисистка Элина Свитолина. Она призвала и дальше не допускать россиян и белорусов к международным соревнованиям, пока их войска убивают невинных украинцев.