Тибо Куртуа не попал в заявку на матч 31-го тура Ла Лиги против Жироны, который пройдет 25 апреля в 20:30. Болезнь бельгийца сыграла на руку Андрею Лунину.
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Невиданное дерби
У поклонников футбола есть все шансы увидеть "украинское дерби" в рамках испанского чемпионата. Все потому, что Жирона, за которую выступает Виктор Цыганков, будет противостоять мадридскому Реалу. Однако в составе "сливочных" не нашлось места основному голкиперу Тибо Куртуа.
Все из-за того, что бельгийского вратаря поразила болезнь, а именно гастроэнтерит, сопровождается рвотой и поносом, вызванным инфекционным воспалением тонкого кишечника или толстой кишки. Поэтому, по всей видимости, почетное место в составе Реала займет "второй номер" "королевского" клуба Андрей Лунин, который и попытается остановить феерического Виктора Цыганкова. К слову, раньше украинцы еще не противостояли друг другу в рамках Ла Лиги.
Андрей Лунин в Мадриде
- После феерических выступлений за луганскую Зарю украинец перешел в мадридский Реал за 9 миллионов евро.
- Лунин сразу же начал ездить по арендам, которые успехом не заканчивались. В частности, был в Леганесе, Реал Вальядолиде и Реал Овьедо.
- Лунин провел уже 6 (3 сухих) матча за Реал в рамках Ла Лиги (в частности, против Барселоны, став первым украинцем, сыгравшим в Эль Класико ), один (сухой) в Кубке Испании и два в Лиге Чемпионов (оба против Шахтера).
- Андрей провел полуфинальный и финальный поединок клубного чемпионата мира в основе Реала. Лунин стал вторым украинцем, выигравшим этот турнир.
- Однако украинец хочет покинуть Реал летом, поскольку ему не хватает игровой практики в состоянии "сливочных". "Королевский" клуб в свою очередь уже нашел двух кандидатов взамен Андрею.