Тибо Куртуа не попал в заявку на матч 31-го тура Ла Лиги против Жироны, который пройдет 25 апреля в 20:30. Болезнь бельгийца сыграла на руку Андрею Лунину.

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Невиданное дерби

У поклонников футбола есть все шансы увидеть "украинское дерби" в рамках испанского чемпионата. Все потому, что Жирона, за которую выступает Виктор Цыганков, будет противостоять мадридскому Реалу. Однако в составе "сливочных" не нашлось места основному голкиперу Тибо Куртуа.

Все из-за того, что бельгийского вратаря поразила болезнь, а именно гастроэнтерит, сопровождается рвотой и поносом, вызванным инфекционным воспалением тонкого кишечника или толстой кишки. Поэтому, по всей видимости, почетное место в составе Реала займет "второй номер" "королевского" клуба Андрей Лунин, который и попытается остановить феерического Виктора Цыганкова. К слову, раньше украинцы еще не противостояли друг другу в рамках Ла Лиги.

Андрей Лунин в Мадриде