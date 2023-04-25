Тібо Куртуа не потрапив у заявку на матч 31-го туру Ла Ліги проти Жирони, який пройде 25-го квітня о 20:30. Хвороба бельгійця зіграла на руку Андрію Луніну.

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Небачене дербі

Пошановувачі футболу мають усі шанси побачити "українське дербі" в рамках іспанського чемпіонату. Все через те, що Жирона, за яку виступає Віктор Циганков, буде протистояти мадридському Реалу. Проте у складі "вершкових" не знайшлося місця основному голкіперу Тібо Куртуа.

Все через те, що бельгійського воротаря вразила хвороба, а саме гастроентерит, супроводжується блюванням та проносом, викликаними інфекційним запаленням тонкого кишківника чи товстої кишки. Тому, скоріше за все, почесне місце в складі Реала займе "другий номер" "королівського" клуба Андрій Лунін, який і спробує зупинити феєричного Віктора Циганкова. До речі, раніше українці ще не протистояли одне одному в рамках Ла Ліги.

Андрій Лунін в Мадриді