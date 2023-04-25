Украинский левый вингер Челси ударом бисиклетой запер передачу с фланга. Такой красивый выстрел оценили не только болельщики "аристократов", но и одноклубники Михаила Мудрика.

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Невероятный гол от Мудрика

На официальной странице "синих" в твиттере выложили видео гола Мудрика с надписью: "An absolute belte" (идеальный удар). Мудрик после взятия ворот тоже подыграл на клубный объектив камеры.

Видео гола Мудрика на тренировке Челси

Пока Михаил отмечается такими голами за Челси только во время тренировочного процесса. Ведь после перехода в лондонский клуб (презентация была 15 января 2023) не забил ни одного гола. В 12 сыгранных поединках Михаил дважды ассистировал на партнеров по команде.

К слову. Уже 26 апреля Мудрик может улучшить свою статистику. В этот день Челси примет Брентфорд в 33 туре АПЛ. Начало встречи в 21:45 (по Киеву).

Команда Фрэнка Лэмпарда с 39 очками идет на 11 месте в английском первенстве. А следующий соперник "синих" Брентфорд с 44 баллами идет как раз впереди Челси - 10-е место. Но у "аристократов" еще есть матч в запасе.