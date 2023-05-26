"Победа Хейни – бесчестие для Украины": тренер чемпиона мира о несправедливом исходе боя

Теофимо Лопес-старший, в свое время тренировавший чемпиона мира, возмущен поединком Ломаченко. Однако не самим сражением, а его результатом.

Теофимо Лопес-старший высказал свое мнение о победе Дэвида Хейни над Василием Ломаченко. Американский тренер не удовлетворен результатом матча.

Достойно внимания Бой Усик – Дюбуа состоится в Польше: команда украинца выиграла промоутерские торги

Кража титула и чести

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер бывшего абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопеса, отметил, что он не согласен с победой Хейни, Американский тренер уверен, что у украинца украли триумф в тот вечер, что недопустимо для бокса и в отношении Украины.

Теофимо Лопес-старший отметил, что победа Хейни – это позор для бокса, а также это бесчестие в отношении Ломаченко и Украины, поскольку у Украины есть абсолютный чемпион, и вот титул у него "украли". Американец отметил, что Украина уже достаточно пострадала в нынешнем мире.

Украинцам не дали даже одной ночи, одной возможности быть большими в этом мире, быть счастливыми, хотя бы час отпраздновать победу без бомбардировок. Это был момент, чтобы дать им надежду. По-моему, украинцы – очень сильные люди. Они каждый день все принимают с благодарностью. Мы этого не видим. Мы воспринимаем все как данность, когда просыпаемся: "Ой, мы не получили того, мы не получили этого. Я должен оплатить свои счета". Эти люди каждый день живут в страхе, потому что их родные могут погибнуть. Слава Богу, мы не проходим через это,

– сказал Теофимо Лопес-старший.

Непонятное решение