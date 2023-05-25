Определилась локация поединка чемпиона мира по боксу Александра Усика и британца Даниеля Дюбуа. Свой первый бой после реванша с Джошуа украинец проведет в Польше.

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Радостную новость сообщил генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк в Instagram. По его информации, сторона Усика выиграла промоутерские торги.

Таким образом, бой Усик – Дюбуа должен состояться 12 августа в польском Вроцлаве. Именно на организации поединка в Польше настаивали представители украинского боксера.

Отметим, что в случае победы Усик сможет поучаствовать в супертурнире в Саудовской Аравии. Там должен состояться бой за абсолют между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Кстати, "Цыганский король" тоже нашел себе соперника.

Что известно о Даниэле Дюбуа