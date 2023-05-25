Определилась локация поединка чемпиона мира по боксу Александра Усика и британца Даниеля Дюбуа. Свой первый бой после реванша с Джошуа украинец проведет в Польше.
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Радостную новость сообщил генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк в Instagram. По его информации, сторона Усика выиграла промоутерские торги.
Таким образом, бой Усик – Дюбуа должен состояться 12 августа в польском Вроцлаве. Именно на организации поединка в Польше настаивали представители украинского боксера.
Отметим, что в случае победы Усик сможет поучаствовать в супертурнире в Саудовской Аравии. Там должен состояться бой за абсолют между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Кстати, "Цыганский король" тоже нашел себе соперника.
Что известно о Даниэле Дюбуа
- Британский боксер по прозвищу "Динамит" начал заниматься боксом с 8 лет.
- С 14 лет он защищал цвета юниорской и молодежной сборной Англии. Участвовал в Юношеских Олимпийских играх.
- Дюбуа был главной надеждой сборной Великобритании на Олмпиаде-2020 в Токио, но боксер решил начать профессиональную карьеру.
- С 2017 года "Динамит" провел 20 поединков, в которых одержал 19 побед. Единственное поражение Дюбуа потерпел в 2020 году, когда уступил своему соотечественнику Джо Джойсу.
- В июне 2022 года Дюбуа победил Тревора Брайана и завоевал титул регулярного чемпиона мира по версии WBA.
- Последний свой бой "Динамит" провел в декабре 2022 года, победив в третьем раунде Кевина Лерена из ЮАР.