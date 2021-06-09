Ломаченко считал себя богом, поэтому я просто хотел отрубить ему голову, – Лопес

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес в каждом интервью пытается вспомнить о Василии Ломаченко, которого победил в октябре 2020 года. Американец в который раз напомнил, что помогло ему одержать победу.

Лопес считает, что Ломаченко переоценил себя

Уже 19 июня Лопес подерется с Джорджем Камбососом. Теофимо обещает эффектный выход в ринг и яркую победу.

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"Когда вы сражаетесь с лучшими, вы становитесь лучше. И я благодарен за то, что в 23 года оказался в таком положении. 19-го июня вы увидите нечто другое. У меня есть много козырей в рукаве, даже за пределами ринга. Мой выход в ринг запомнится всем. Я молодой и голодный лев, молодой Симба или называйте меня, как хотите", – сказал Лопес.

Вместе с тем, Лопес вспомнил о Ломаченко. По словам Теофимо, он победил, ведь не позволил Ломаченко найти свой ритм.

Ментально я считал, что Ломаченко верил в свой собственный хайп. Я же не верю в свой хайп. Мне кажется, что Ломаченко считал себя богом, поэтому я просто хотел отрубить ему голову. Ломаченко становится уверенным, когда входит в ритм. Я сделал все, чтобы он не смог найти свой ритм. В результате Ломаченко понял, каково это быть застывшим,

– сказал Лопес.

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