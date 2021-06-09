Лопес считает, что Ломаченко переоценил себя
Уже 19 июня Лопес подерется с Джорджем Камбососом. Теофимо обещает эффектный выход в ринг и яркую победу.
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"Когда вы сражаетесь с лучшими, вы становитесь лучше. И я благодарен за то, что в 23 года оказался в таком положении. 19-го июня вы увидите нечто другое. У меня есть много козырей в рукаве, даже за пределами ринга. Мой выход в ринг запомнится всем. Я молодой и голодный лев, молодой Симба или называйте меня, как хотите", – сказал Лопес.
Вместе с тем, Лопес вспомнил о Ломаченко. По словам Теофимо, он победил, ведь не позволил Ломаченко найти свой ритм.
Ментально я считал, что Ломаченко верил в свой собственный хайп. Я же не верю в свой хайп. Мне кажется, что Ломаченко считал себя богом, поэтому я просто хотел отрубить ему голову. Ломаченко становится уверенным, когда входит в ритм. Я сделал все, чтобы он не смог найти свой ритм. В результате Ломаченко понял, каково это быть застывшим,
– сказал Лопес.
Ломаченко – Лопес: что известно
- Осенью 2020 года Теофимо Лопес нанес Василию Ломаченко второе поражение в карьере. Американец победил Ломаченко в не слишком зрелищном поединке – по судейским запискам.
- Лопес отобрал у украинца титулы WBC, WBA, WBO и стал самым молодым абсолютным чемпионом в истории бокса.
- Украинец требовал реванш, но команда Лопеса не видит смысла проводить второй бой.
- В следующем бою Лопес проведет защиту титула против Джорджа Камбососа – обязательного претендента по линии IBF.
- Украинец подерется с Масайоши Накатани, который имеет в пассиве поражение Лопесу. Официально поединок Ломаченко состоится 26 июня в Лас-Вегасе (США).