Лопес вважає, що Ломаченко переоцінив себе
Уже 19 червня Лопес поб'ється з Джорджем Камбососом. Теофімо обіцяє ефектний вихід у ринг та яскраву перемогу.
До теми Усик назвав поразку Ломаченка від Лопеса крадіжкою
"Коли ти б'єшся з найкращими, ти стаєш кращим. І я вдячний за те, що у 23 роки опинився у такому становищі. 19-го червня ви побачите щось інше. У мене є багато козирів у рукаві, навіть за межами рингу. Мій вихід у ринг запам'ятається всім. Я молодий і голодний лев, молодий Сімба або називайте мене, як хочете", – сказав Лопес.
Разом з тим, Лопес згадав про Ломаченка. За словами Теофімо, він переміг, адже не дозволив Ломаченку знайти свій ритм.
Ментально я вважав, що Ломаченко вірив у свій власний хайп. Я ж не вірю у свій хайп. Мені здається, що Ломаченко вважав себе богом, тому я просто хотів відрубати йому голову. Ломаченко стає впевненим, коли входить у ритм. Я зробив все, щоб він не зміг знайти свій ритм. У результаті Ломаченко зрозумів, як це бути застиглим,
– сказав Лопес.
Ломаченко – Лопес: що відомо
- Восени 2020 року Теофімо Лопес завдав Василю Ломаченку другої поразки в кар'єрі. Американець переміг Ломаченка у не надто видовищному поєдинку за суддівськими записками.
- Лопес відібрав в українця титули WBC, WBA, WBO і став наймолодшим абсолютним чемпіоном в історії боксу.
- Українець вимагав реванш, але команда Лопеса не бачить сенсу проводити другий бій.
- У наступному бою Лопес проведе захист титулу проти Джорджа Камбососа – обов'язкового претендента по лінії IBF.
- Українець поб'ється з Масайоші Накатані, який має у пасиві поразку Лопесу. Офіційно поєдинок Ломаченка відбудеться 26 червня у Лас-Вегасі (США).