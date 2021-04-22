Им пришлось соврать Ломаченко
После поединка Ломаченко неоднократно заявлял, что заслужил по крайней мере ничью в бою с Лопесом-младшим. Отец Лопеса не соглашается.
Кстати Многому научился у Ломаченко, так что пошел ты, Вася, но спасибо, – Лопес
"Это чертовски смешно. Это было единогласное решение. Моего сына называют абсолютным чемпионом каждый раз, когда он показывается. Это все, что я могу сказать. Ломаченко может делать все, что захочет", – сказал Лопес-старший.
Он также утверждает, что это мнение Ломаченко навязала его команда, чтобы он не завершил карьеру.
Я слышал, что ему многое наговорили, потому что он был на грани ухода из бокса. Им пришлось соврать этому парню. Никто из судей не считал этот бой близким. Пресс-конференция после поединка напоминала похороны. Туда никто не пришел,
– цитирует тренера fightnews.info.
- 33-летний Ломаченко проиграл Лопесу единогласным решением судей в октябре 2020 (109:119, 111:117, 112:116).
- Заметим, что Ломаченко выходил в ринг с травмой плеча, о которой никому не было известно. После поединка Ломаченко перенес операцию и только в 2021 году возобновил тренировки.
- По предварительной информации, следующий бой Ломаченко состоится в июне – июле против Масайоши Накатани. Зато Лопес 5 июня проведет поединок против Джорджа Камбососа.