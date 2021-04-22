Им пришлось соврать Ломаченко

После поединка Ломаченко неоднократно заявлял, что заслужил по крайней мере ничью в бою с Лопесом-младшим. Отец Лопеса не соглашается.

Кстати Многому научился у Ломаченко, так что пошел ты, Вася, но спасибо, – Лопес

"Это чертовски смешно. Это было единогласное решение. Моего сына называют абсолютным чемпионом каждый раз, когда он показывается. Это все, что я могу сказать. Ломаченко может делать все, что захочет", – сказал Лопес-старший.

Он также утверждает, что это мнение Ломаченко навязала его команда, чтобы он не завершил карьеру.

Я слышал, что ему многое наговорили, потому что он был на грани ухода из бокса. Им пришлось соврать этому парню. Никто из судей не считал этот бой близким. Пресс-конференция после поединка напоминала похороны. Туда никто не пришел,

– цитирует тренера fightnews.info.