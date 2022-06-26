Долгополов: Я думаю, что Россию нужно останавливать здесь

Бывшие звезды украинского тенниса Стаховский и Долгополов поразили свою патриотическую позицию. Мужчины вернулись в родную страну, чтобы защищать ее от врага. Бывшие теннисисты активно помогают нашим военным.

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В этот раз спортсмены лично съездили на фронт, чтобы ввезти помощь для украинских защитников. Долгополов и Стаховский посетили Бахмут в Донецкой области, который после обстрелов кафиров превратился в одну сплошную руину.

Экстенсисты выложили видео с дороги и непосредственно передовой в своих страницах в инстаграмме.

Долгополов отметил, что если бы не Украина, Россия уже давно бы напала на Европу.

Мы в Бахмуте, на линии фронта. Здесь идут тяжелые артиллерийские бои. Я думаю, что Россию нужно останавливать здесь. Если Украина упадет, то Европа может увидеть это у себя дома,

– сказал Александр.

Стаховский же призвал всех разорвать отношения с Россией в сфере бизнеса. Те, кто до сих пор не вышел из российского рынка, открыто заявил, что поддерживает войну против Украины.

Россию нужно отрезать от всех денежных потоков. Вести бизнес с Россией означает поддерживать терроризм и убийство мирных жителей,

– добавил Сергей.

Отметим, что Стаховский вернулся в Украину сразу после начала полномасштабного вторжения России в нашу страну. Долгополов приехал на родную землю в середине марта. Александр увез свою семью в безопасное место, а сам вернулся в Украину, чтобы помочь ускорить победу над врагом.

Не только они по теннисному кругу встали на защиту Украины. Легенда тенниса Андрей Медведев готов воевать против русской армии.